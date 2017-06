Die geplante Wiederbebauung des zentralen Jenaer Eichplatzes schreitet voran: Der Stadtrat hat am späten Mittwochabend den Verkauf eines Teils des Platzes genehmigt.

In der Stadtratssitzung erhitzten sich die Gemüter vor allem an der Frage, ob die Fläche verkauft oder verpachtet werden solle.

So soll der Eichplatz einmal aussehen. Bildrechte: Stadtverwaltung Jena

Unter anderem Stadträte der Fraktionen von Die Linke und den Piraten sprachen sich für ein Erbbaurecht über 99 Jahre aus. Denn so bliebe eines der wertvollsten Grundstücke in städtischem Besitz, so die Argumentation. Doch die Verpachtung begrenze die Zahl der möglichen Investoren deutlich, entgegneten die Vertreter von CDU, SPD und Grünen. Sie stimmten letztlich auch mehrheitlich für den Verkauf des sogenannten Baufeldes 1.



Auf dem Gelände sollen laut Rahmenplan für den Eichplatz drei verschieden hohe Gebäude entstehen - als Pendant zum Jenaer Turm. Nach einem möglichen Investor werde innerhalb der Europäischen Union gesucht, erklärte Stadtentwicklungsdezernent Denis Peisker (Grüne). Er rechnet frühestens im nächsten Sommer mit einem Verkauf.