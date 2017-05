Nach der Entgleisung eines Regionalzugs bei Stadtroda laufen die Reparaturarbeiten an der beschädigten Bahnstrecke. Wann das zweite der beiden Gleise nach dem Unfall wieder freigegeben wird, steht daher noch nicht fest. Im Gleisbett müssten vorher unter anderem 200 Schwellen erneuert werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Ein Gleis der Bahnstrecke zwischen Gera und Jena ist seit Sonntagmorgen wieder in Betrieb. Durch die Reparaturarbeiten kommt es am Montag zu Verspätungen.

Nach der Entgleisung einer Regionalbahn wird auf den Schienen noch gearbeitet. Eine Lawine aus Geröll und Schlamm hatte die Bahnstrecke bei Stadtroda überspült und zu dem Unfall geführt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK