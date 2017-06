Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kieswerke

Hintergrund ist eine anonyme Anzeige, die Mitte April 2017 bei der Staatsanwaltschaft eingegangen war und die MDR THÜRINGEN vorliegt. Darin wird der Vorwurf erhoben, dass verseuchte Erdmassen von Großbaustellen in den Kieswerken Wintersdorf und Klausa im Altenburger Land und Lunzenau im Landkreis Mittelsachsen zum Verfüllen von Löchern verwendet worden sind. Laut Anzeige sollen in Wintersdorf Erdmassen von der Großbaustelle "Stuttgart 21" verbaut worden sein. Dafür habe aber keine entsprechende Genehmigung vorgelegen. Auch sollen unter Solaranlagen, die in den Kieswerken Wintersdorf und Klausa stehen, umweltschädlicher Bauschutt und Klärschlämme entsorgt worden sein.

Das Thüringer Umweltministerium bestätigte MDR THÜRINGEN, dass die Vorwürfe bekannt seien. Das zuständige Landesbergamt in Gera habe in den letzten beiden Jahren die betroffenen Kieswerke überprüft.

Eine Halde in einem Kieswerk (Archiv) Bildrechte: dpa

Dabei seien "Unregelmäßigkeiten" entdeckt worden, die aber keine Gefahr dargestellt hätten. Jetzt werde an Hand der Unterlagen des Bergamts geprüft, ob es sich bei der jetzt vorliegenden Anzeige um neue Vorwürfe handele. Es sei aber auch möglich, dass die angezeigten Mängel vom Unternehmen bereits beseitigt worden seien, so das Ministerium.



Das für den Standort Lunzenau zuständige sächsische Oberbergamt teilte mit, dass sich bei einer ersten Überprüfung der Vorwurf illegaler Giftmüllentsorgung nicht bestätigt habe. Das betroffene Unternehmen habe aber die Auflage bekommen, Bodenproben zu nehmen und analysieren zu lassen. Die Ergebnisse stünden noch aus.



Das betroffene Unternehmen mit Hauptsitz in Ulm wies auf Anfrage von MDR THÜRINGEN die erhobenen Vorwürfe als falsch und verleumderisch zurück. Die Anzeige bestehe aus Unterstellungen: "Wir haben niemals ölhaltige oder asbestverseuchte Stoffe in irgendeiner Form entsorgt", teilte das Unternehmen mit.