In Stadtroda ist am Donnerstagmorgen ein Straftäter aus dem Maßregelvollzug entkommen. Der 38 Jahre alte Mann war wegen Raubes, Bedrohung, Diebstahl und Drogendelikten verurteilt worden. Nach Polizeiangaben hatte er sich offenbar mit einem Taxi nach Gera abgesetzt. Dort soll er mit einem Zug vom Südbahnhof aus weitergefahren sein. Wie der Mann entkommen konnte, ist noch nicht bekannt.

Die Polizei fahndete nach dem Mann zunächst in der Geraer Innenstadt. Ein eingesetzter Fährtenhund sei seiner Spur bis zum Bahnhof gefolgt. Dort wurde er laut Polizei von einem Zeugen beim Ticketkauf beobachtet. Zuvor soll er versucht haben, sich in einer gegenüberliegenden Pizzeria Geld zu leihen, was ihm aber verweigert wurde. Die Polizei warnt, dass der Mann Gewalt anwenden könnte, um an Geld zu gelangen.