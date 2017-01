Bundespräsident Joachim Gauck wird erneut nach Thüringen kommen. Er will am 22. Februar Jena besuchen. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Am 12. Februar will die Bundesversammlung einen Nachfolger für Gauck wählen. Seine Amtszeit endet am 17. März. Für eine zweite tritt der 77-Jährige nicht an. Als aussichtsreichster Kandidat für seine Nachfolge gilt Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD).