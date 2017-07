Alkoholverbot Gera verbannt Trinkerei von zentralem Platz

Gera verbannt die Trinkerei von einem zentralen Platz in der Innenstadt. Nach Angaben der Stadt darf ab Samstag rund um die Bus- und Bahnhaltestelle in der Heinrichstraße kein Alkohol mehr getrunken werden. Wer von der Polizei oder dem Ordnungsamt mit Alkohol erwischt wird, riskiert eine Strafe von bis zu 5.000 Euro. Mehr als 20 Verbotsschilder weisen auf die alkoholfreie Zone hin.

Mit der Verbotszone will Oberbürgermeisterin Viola Hahn Geras Image von einer sicheren und sauberen Stadt stärken. Hahn sagte, dadurch solle das Sicherheitsgefühl an dem wohl meistfrequentierten Platz in der Stadt verbessert werden. Das Gebiet in der Innenstadt gilt als Brennpunkt. Anwohner und Händler beschwerten sich des Öfteren über Trinkgelage vor ihren Türen und klagten über ein ungutes Gefühl. Nach Angaben der Stadt ereigneten sich von 2013 bis 2015 rund um die Haltestelle 3.360 Straftaten, die auf Alkohol und Drogen zurückzuführen sind. Mit dem offiziellen Verbot kann die Stadt nun gegen Trunkenbolde und Störenfriede vorgehen.

In Gera galt schon einmal ein strenges Alkoholverbot. Im Jahr 2003 erließ die Verwaltung eine Verordnung, nach der es verboten war, auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen zu lagern, um Alkohol zu trinken. Das Verwarngeld betrug 35 Euro. Auch andere Städte wie Erfurt oder Eisenach hatten in den Nullerjahren ihre Stadtordnungen entsprechend verschärft. Gerichte legten die Latte für derartige Bestimmungen allerdings hoch an - und kippten die Verbote im Nachhinein, wie beispielsweise im Falle Erfurts das Oberverwaltungsgericht Weimar im Jahr 2012. In Jahr später änderte der Landtag das Ordnungsbehördengesetz. Kommunen ist es unter bestimmten Bedingungen seitdem erlaubt, Alkoholverbotszonen auszuweisen: