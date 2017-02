Die Deutsche Bahn verkauft gleich mehrere Grundstücke in Ostthüringen. Dabei handelt es sich um Gewerbeflächen, Gärten und Bahnhofsareale in Wünschendorf, Gera, Greiz und Jena. Insgesamt haben die Flächen eine Größe von über 250.000 Quadratmetern.

Die Deutsche Bahn verkauft Grundstücke. Bildrechte: Colourbox

Was die Flächen kosten sollen bleibt unklar. Zu möglichen Preisen gibt die Bahn keine Auskunft. Interessenten müssen ein Gebot abgeben. Der Höchstbieter bekommt dann den Zuschlag. Das Unternehmen hat MDR THÜRINGEN bestätigt, die Grundstücke seien für die Bahn entbehrlich. So wird beispielsweise in Gera ein teilerschlossenes Gewerbegrundstücke angeboten. Allein dieses Grundstück umfasst rund 26.000 Quadratmeter. In Wünschendorf werden Grundstücke zu beiden Seiten der Bahntrasse direkt am Bahnhof verkauft. Dort beträgt die Fläche über 70.000 Quadratmeter.