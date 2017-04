Gera Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Der Polizei in Gera ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität in der Stadt gelungen. Bei Durchsuchungen von mehreren Wohnungen seien in der vergangenen Woche Drogen, Bargeld, Waffen und diverses Diebesgut sichergestellt worden, sagte der Geraer Polizeidirektor Michael Zimmermann am Dienstag. Fünf Männer im Alter von 19 bis 29 Jahren wurden festgenommen. Gegen einen weiteren wird ermittelt, er ist jedoch nicht in Untersuchungshaft. Es handele sich aber nicht um eine Bande, vielmehr gehe es um drei verschiedene Fälle, sagte Zimmermann.

Von der Polizei in den durchsuchten Wohnungen sichergestellte Waffen Bildrechte: Simon Köppl/MDR