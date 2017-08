Die beiden Künstler Maurice de Martin und Tanja Schwarz wollten in einer Zukunftswerkstatt Ideen für Geras Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt 2025 entwickeln. In einem offenen Brief auf ihrer Internetseite erklärten sie ihr Vorhaben am Montag für gescheitert. Die geplante Ideenabgabestelle sei zur "Meinungsmülldeponie für Klagen und Frustration, Nörgeleien und Nöte" geworden, heißt es. Nur wenige Geraer hätten konstruktive Vorschläge gemacht. Eigentlich war die Werkstatt dafür gedacht, nach dem Unbekannten zu forschen und "realistisch-durchdachte, aber auch verrückt-utopische Ideen, Visionen und Modelle einer zukünftigen Stadt" zu entwickeln.

In dem offenen Brief kritisierten die Künstler auch die Stadtverwaltung. Deren "unachtsames Aufgreifen der Kulturhauptstadt-Idee" habe bereits vor Beginn des Projekts viel Verwirrung gestiftet. Stadtsprecher Uwe Müller wies diesen Vorwurf zurück. Die Idee der Kulturhauptstadt sei im Juli von Kulturschaffenden und -interessierten der Sommerakademie an die Öffentlichkeit getragen worden. Trotz des Aus der Zukunftswerkstatt will Gera den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 noch nicht aufgeben. Man wolle weiter ergebnisoffen mit Bürgern diskutieren, sagte Müller. "Das ist eine Frage des Respekts." In welcher Form weiter diskutiert werden soll, ließ Müller offen. Er hofft auf das weitere Engagement von Geraer Bürgern.