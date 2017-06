Das Stadion der Freundschaft in Gera ist aus Sicherheitsgründen teilweise gesperrt worden. Nach Angaben von Stadtsprecher Uwe Müller wurden an den Stützen des Tribünendachs Risse gefunden. Ursache soll sogenannter Betonkrebs sein. Deshalb seien die Tribüne mit 1.000 Sitzplätzen, der Parkplatz unmittelbar am Stadiongebäude sowie teilweise auch das Funktionsgebäude derzeit nicht mehr nutzbar. Damit wolle man jeglichen Gefahren aus dem Weg gehen, sagte Müller.