Zwei Stunden wurde debattiert - und nach einem Abstimmungsmarathon über elf Änderungsanträge der Fraktionen Die Linke und SPD stand schließlich auch das Ja für den Haushalt. Aber was für ein Ja! Nur 22 Stadträte stimmten für den Haushalt, acht lehnten den Plan ab - und sieben enthielten sich. Grund zur Debatte lieferte unter anderem das umstrittene 17-Millionen-Euro-Darlehen der Stadt an den Geraer Verkehrsbetrieb. Über das will der Stadtrat erst im April abstimmen - im Haushalt steht das Darlehen trotzdem drin. Den Großteil der geplanten Ausgaben von 261 Millionen Euro machen die Bereiche Soziales (113 Millionen Euro) und Personal (63,5 Millionen Euro) aus.

Und so kündigte Oberbürgermeisterin Viola Hahn (parteilos) zu Beginn der Debatte an, dass zur weiteren Haushaltkonsolidierung jede zweite freiwerdende Stelle in der Verwaltung nicht wiederbesetzt werde. "Wir zählen nicht ab: Eine Stelle bleibt, die nächste fällt weg. Wir schauen uns genau die Aufgabe an, die mit dieser Stelle verbunden ist, bewerten und entscheiden dann", sagte Hahn. Mitte des vergangenen Jahres arbeiteten 1.121 Personen in der Stadtverwaltung, fast zwei Drittel von ihnen in Teilzeit.

Kita-Beiträge werden nicht erhöht

Oberbürgermeisterin Viola Hahn Bildrechte: dpa Eltern von Kleinkindern in Gera können dagegen aufatmen: Die Finanzen für die Kindertagesstätten sollen nicht verändert werden. Eltern müssten damit keine höheren Beiträge zahlen. Bis 2023 will die Stadt insgesamt 120 Millionen Euro investieren, vor allem in Schulen und Brandschutz. Die 24 Millionen Euro für 2017 sind unter anderem für den Schul-Campus Rutheneum, die Ostschule und die Grundschule Bieblacher Hang verplant. In das Industriegebiet Cretzschwitz fließen mehr als 7,2 Millionen Euro, in den Breitbandausbau werden rund 1,4 Millionen Euro investiert. Auch Hochwasserschäden an der Orangerie werden beseitigt, darüber hinaus wird in den Straßen- und Brückenbau investiert.

Den Ausgaben der Stadt von 261 Millionen Euro stehen Einnahmen von nur 255 Millionen Euro gegenüber. Aus diesem Grund hofft Gera auf Bedarfszuweisungen des Landes über 5,8 Millionen Euro. Nach Angaben der Stadt hat Gera seit 2013 rund 14,5 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen vom Land Thüringen erhalten. Laut Hahn solle der Bedarf in den kommenden Jahren immer weiter sinken, auf 2,36 Millionen Euro im Jahr 2020.