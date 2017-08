Die Landtagsvizepräsidentin der Linken, Margit Jung, ist in ihrem Wahlkreisbüro in Gera tätlich angegriffen worden. Ein Mann schlug ihr nach Angaben der Linke-Fraktion ein Heft ins Gesicht. Er bewarf sie und ihre Mitarbeiterin außerdem am Dienstag mit einem Plakataufsteller, sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow.

Margit Jung wurde in ihrem eigenen Büro tätlich angegriffen (Archivfoto). Bildrechte: dpa Laut Polizei hatte sich der Vorfall am Dienstagmorgen zugetragen. Der 35-jährige Täter sei vorläufig festgenommen worden, erklärte die Landespolizeidirektion Gera. Der Mann lebe dauerhaft in einem Obdachlosenheim und sei bisher wegen Erschleichens von Leistungen, Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz auffällig geworden. Der Mann habe nach dem Übergriff in Jungs Büro auf der Straße noch einen 63-jährigen Passanten angegriffen. Dieser sei leicht verletzt worden. Der Täter sei in die Psychiatrie eingewiesen worden.

Politiker sprechen von "Verrohung der Sitten"

Politiker von Linken, SPD, CDU und AfD sprachen am Dienstag von einer "Verrohung der Sitten" im laufenden Wahlkampf. Landtagspräsident Christian Carius (CDU) nannte den "feigen Angriff" auf Jung einen Angriff auf das ganze Parlament, den er "aufs Schärfste" verurteile. Die Verrohung der Sitten im politischen Meinungsstreit habe eine neue Dimension erreicht - eine Formulierung, die auch Linke-Landeschefin Hennig-Wellsow und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag verwendeten. Carius sprach sich dafür aus, den Straftatbestand des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte auch auf Abgeordnete und öffentliche Amtsträger auszuweiten.

Linke-Landeschefin Hennig-Wellsow sagte, die Spirale der Gewalt drehe sich immer höher. Einigen Menschen gelinge es immer weniger, die Meinung Andersdenkender zu akzeptieren. "Einige Politiker tragen dazu bei", sagte Hennig-Wellsow. Margit Jung stehe als Vizepräsidentin des Landtags nicht nur für die Fraktion der Linken, sondern für alle Abgeordneten des Parlaments.