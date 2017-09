Ausstellung | 29.09. - 26.11.2017 Arbeiten von Formgestalter Rudolph in Gera zu sehen

Auch wenn wohl viele Menschen in der DDR seinen Namen nicht kannten - seine Arbeiten prägten das Alltagsbild des Landes wesentlich mit. Der Formgestalter Lutz Rudolph (1936-2011) hat das Design für bekannte Produkte wie Simson-Mopeds oder Radiogeräte in der DDR entworfen. Viele seiner Entwürfe wurden nicht umgesetzt, manche aber schon. Das Museum für Angewandte Kunst in Gera zeigt in einer Ausstellung zahlreiche Arbeiten von Rudolph.