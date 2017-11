In der Nähe von Gera haben sich zwei junge Kühe auf die Autobahn A4 verirrt. Wie die Autobahnpolizei am Freitag mitteilte, liefen die Tiere am Donnerstagabend von einer Weide nahe des Kreuzes Gera (A4/B2) auf die Fahrbahn in Richtung Dresden. Eine Kuh sei über die Betonmauer auf die Gegenfahrbahn gesprungen und dort von einem Auto erfasst worden. Dessen Fahrerin sei unverletzt geblieben. Danach sei ein zweites Auto in die Kuh gefahren, dessen Fahrer sei leicht verletzt worden. Das Tier sei an der Unfallstelle verendet. Von der zweiten Kuh fehlte laut Polizei zunächst jede Spur. Am Freitagmorgen sei das Tier unweit der Unfallstelle neben der Autobahn entdeckt worden. Beamte der Geraer Polizei hätten das Tier erschossen, "um weitere Gefahren abzuwenden", wie es in der Mitteilung der Autobahnpolizei heißt.

Einer der beiden Unfallwagen nach der Kollision mit der Kuh auf der A4 bei Gera. Bildrechte: Autobahnpolizeiinspektion Thüringen