Der in Gera geborene Schriftsteller Lutz Seiler erhält am Mittwochabend den Thüringer Literaturpreis 2017. Geehrt wird er für sein Lebenswerk. Der Preis wird alle zwei Jahre an Schriftsteller vergeben, die eine enge Beziehung zu Thüringen haben und ist mit 12.000 Euro dotiert.



Bereits in seinem ersten Gedichtband "pech und blende" thematisierte Seiler die Uranabbaugebiete in Ostthüringen. Bis heute kommt der Lyriker und Essayist immer wieder auf seine thüringische Heimat zurück. Mit seinem Roman "Kruso" habe er den in der Ostsee ums Leben gekommenen DDR-Flüchtlingen ein Denkmal gesetzt, heißt es in der Begründung der Jury, die MDR THÜRINGEN vorliegt. Der Roman spielt in einer Aussteiger-Kommune auf Hiddensee, die ihren Traum von Freiheit lebt.



Lutz Seiler wurde in Gera geboren und wuchs in Culmitzsch, Korbußen und Gera-Langenberg auf. Heute lebt er in Wilhelmshorst bei Potsdam und Stockholm.