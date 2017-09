"Meine Mandantin ist gefasst. Natürlich ist Untersuchungshaft immer eine Belastung, gerade wenn sie schon neun Monate andauert", sagt Thomas Galli. Der Augsburger Rechtsanwalt ist einer der drei Verteidiger von Kerstin S. "Sie bereitet sich intensiv darauf vor, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zu widerlegen", sagt er.

Für die Ärztin Kerstin S. - eine Frau weit in den Fünfzigern - geht es um viel. Es geht um einen beträchtlichen Teil der ihr noch verbleibenden Lebenszeit. Zwischen 5 und 15 Jahren drohen ihr im Falle einer Verurteilung. Die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft jedenfalls beschreiben ein monströses Verbrechen.

Schwere Vorwürfe der Anklage

Demzufolge wohnte im Herbst 2016 eine ältere Frau mit ihren beiden erwachsenen Kindern in der Ottermühle in Ostthüringen. Offenbar förderten Gespräche mit der Ärztin einen möglichen Missbrauch zu Tage: Angeblich seien die ältere Frau und ihre Kinder von dem Vater der Frau sexuell missbraucht worden. Eines Tages besucht eben jener Familiengroßvater die Mühle. Gesundheitlich ist er, so sagen später die Ermittler, angeschlagen.



Laut Staatsanwaltschaft wurde der 83-Jährige in der Mühle eingesperrt, geschlagen und zu Aussagen genötigt. Später soll er gezwungen worden sein, sein Vermögen den Frauen zu überschreiben. Die Ärztin und die Frau fahren - der Anklage zufolge - in die Wohnung des Vaters und nehmen 45.000 Euro und Wertsachen mit sich. Im Oktober 2016 erscheint laut Anklage der geschiedene Mann der Frau in der Mühle. Bei seinem Eintreffen, so die Ermittler, stürzen sich die Ärztin, ihre Lebensgefährtin und deren Tochter auf ihn, fesseln ihn mit Gürtel und Seilen an einem Stuhl, schlagen ihm die Nase blutig. Der Anklage zufolge soll auch er den möglichen Missbrauch gestehen. Der geschiedene Mann weigert sich. Unter Gewaltandrohung, so die Anklage, händigt er der Ärztin Autoschlüssel und Handy aus, nun kann er nicht mehr fliehen. Dann informieren die Frauen die Polizei über den mutmaßlichen Missbrauch und den vermeintlichen Täter. Mit dem Eintreffen der Polizei kommen der Familiengroßvater und sein Ex-Schwiegersohn frei.

Aussage gegen Aussage

Die Opferseite - der 83-jährige Mann und sein Ex-Schwiegersohn - steht hinter den Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft. "Sie nehmen immer noch psychologische Betreuung in Anspruch, sind weiterhin traumatisiert von den Ergebnissen in der Ottermühle", sagt deren Anwalt Jürgen Zillikens. Der Anwalt aus Brilon im Hochsauerland vermutet finanzielle Motive hinter der Tat. "Der Unterhalt des Gebäudes ist nicht ganz billig. Die Gäste in der Ottermühle mussten zum Teil hohe Miete zahlen", sagt er. Es sei für ihn denkbar, dass über solche Therapieangebote das Leben der Kommune bezahlt werden sollen. Dafür spreche ja gerade auch, dass man aus der Wohnung des einen Opfers Wertsachen von rund 50.000 Euro entwendet hatte.

Was geschah hinter dieser Tür wirklich? Bildrechte: MDR/Stefanie Magiera Galli widerspricht. "Frau S. ist promovierte Medizinerin." Wenn es ihr um Geld gehe, könne sie dieses in ihrem Beruf sehr auskömmlich verdienen. "Meine Mandantin handelt aus einem tiefen Gerechtigkeitsempfinden, hat über die aufgedeckten Vergewaltigungen die Polizei informiert." Es gebe sogar Geständnisse von Tätern auf Video. Ebenso wie die Erlebnisse der Opfer. "Sollte sich im Prozess herausstellen, dass diesen Hinweisen nicht nachgegangen worden ist, wäre das ein Skandal", so Galli. Auch habe es aus Sicht der Verteidigung keine Gefangennahme gegeben.



Aussage steht also gegen Aussage. Komplizierter wird diese Situation noch dadurch, dass neben der Ex-Ehefrau offenbar wohl auch Vater und Schwiegersohn - zumindest zeitweise - an den behaupteten sexuellen Missbrauch glaubten, zumindest in der Zeit, in der sie sich in der Ottermühle befanden. Hat es diesen Missbrauch also tatsächlich gegeben oder wurde er den mutmaßlichen Tätern und Opfern nur eingeredet? Wurden der Vater und der Schwiegersohn wirklich gefangen gehalten? Anwalt Galli bestreitet letzteres. Sein Gegenpart Zillikens schildert eine Szene aus einer Zeugenvernehmung. "Der Großvater saß im Polizeiwagen, weinte, beteuerte, er sei doch kein Verbrecher und sagte: Gott sei Dank, ich bin frei."

Noch mehr mögliche juristische Konsequenzen