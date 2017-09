Kerstin S. beim Prozessauftakt am Landgericht Gera Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Cornelia Hartmann

Der Ärztin aus Erfurt wird unter anderem erpresserischer Menschenraub und Geiselnahme vorgeworfen. Sie soll im vergangenen Jahr zwei Männer in Ostthüringen gegen deren Willen festgehalten haben. Die Angeklagte hatte ihnen sexuelle Vergehen vorgeworfen. Außerdem soll sie aus der Wohnung von einem der Männer Wertsachen in Höhe von 50.000 Euro entwendet haben, so die Anklage.



Der Prozess gegen die 59-jährige Frau hatte am Montagnachmittag neu begonnen. Am Vormittag war er zunächst geplatzt, weil die Verteidigung erfolgreich eine Rüge gegen die Besetzung des Gerichts einlegte. Ein ursprünglich vorgesehener Schöffe war nicht erschienen und wurde durch eine Schöffin ersetzt. Allerdings war der Grund der Verhinderung nicht in den Akten dokumentiert, weshalb der Prozess abgebrochen werden musste. Die Richterin entschied, den Prozess mit einem anderen Schöffen komplett neu zu starten.