Thüringens kleinstes Gefängnis in Gera wird am Freitag geschlossen. Nach Angaben des Justizministeriums wurden die letzten 30 Gefangenen bereits in die Haftanstalten Hohenleuben und Suhl-Goldlauter verlegt. Sie seien zuletzt von doppelt so vielen Bediensteten betreut worden. Ursprünglich sollte die JVA Gera erst geschlossen werden, wenn das gemeinsam mit Sachsen betriebene Gefängnis in Zwickau fertig ist. Das Ministerium begründet das vorzeitige Aus für das Gefängnis Gera mit wirtschaftlichen Erwägungen.

Steht jetzt leer: Das Gefängnis in Gera. Bildrechte: MDR/Robert Müller