Die Stadt Hohenleuben hat im Streit um ihr Waldbad den Freistaat Thüringen verklagt. Sie will das Freibad auch in der nächsten Saison ohne fest angestellte Fachkraft für Bädertechnik öffnen. Der Landkreis Greiz und das Landesverwaltungsamt als Kommunalaufsicht halten das für rechtswidrig - und haben das Betriebskonzept für das Bad abgelehnt. Das Verwaltungsgericht Gera muss nun darüber entscheiden, ob das Bad im Landkreis Greiz ohne fest angestellte Mitarbeiter betrieben werden darf.

Bürgermeister Dirk Bergner (FDP) sagte MDR THÜRINGEN, er wolle den Fall grundsätzlich für kommende Jahre klären lassen. Die vierseitige Klageschrift liegt MDR THÜRINGEN vor. Die Stadt sieht demnach ihr Betriebskonzept durch die Thüringer Bäderordnung gedeckt. In dem Bad sind lediglich Rettungsschwimmer und Ehrenamtliche als Mitarbeiter vorgesehen. Die freiwilligen Helfer sollen unter anderem mehrmals täglich Wasserproben analysieren. Ergänzt wird ihre Arbeit durch eine Rufbereitschaft zur Ostthüringer Wasser- und Abwasser (OTWA) GmbH für Havarien.

Die Behörden lehnen insbesondere ab, dass die Chloranlage nur von ehrenamtlichen Helfern überwacht wird. Das Bad blieb jedoch parallel zum Streit geöffnet, der in zahlreichen Verwaltungsschreiben dokumentiert ist. Lediglich um eine Zwangsschließung des Waldbades zu verhindern, hatte die Stadt Hohenleuben ab Ende Juli einen Teil des Schwimmbeckens abgesperrt. So wurde die nutzbare Wasserfläche von etwa 625 auf 500 Quadratmeter verkleinert. Bis zu dieser Größe sieht die Thüringer Bäderordnung lockerere Bestimmungen vor - und eine festangestellte Fachkraft ist nicht zwingend notwendig. So eine Verkleinerung hatte das Landratsamt ursprünglich als "nicht umsetzbar" bezeichnet.