Schlammige Brühe in Gumperda

In Ostthüringen haben Gewitter mit Starkregen am Freitag örtlich zu Überschwemmungen geführt. Zwar gab es laut Landeseinsatzentrale keine größeren Zwischenfälle. Allerdings wurde in Gumperda im Saale-Holzland-Kreis eine Straße von einer Schlammlawine überspült. Bildrechte: MDR/Stefan Eberhardt