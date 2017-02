Neustadt an der Orla Bewohner nach Brand von Flüchtlingsheim in Haft

Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Neustadt an der Orla ist gegen einen Bewohner Haftbefehl erlassen worden. Der Mann stehe im Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zunächst war sie von fahrlässigem Umgang mit Feuer ausgegangen. Das hätten die Ermittlungen jedoch nicht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Gera beantragte Haftbefehl, der vom Amtsgericht Rudolstadt erlassen wurde. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.