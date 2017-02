Die Polizei räumt den Hauptbahnhof in Gera. Bildrechte: MDR/Arne Schein

Der Hauptbahnhof in Gera wird wegen einer telefonischen Drohung geräumt. Nach Angaben der Bundespolizei war gegen 12:10 Uhr in Erfurt die Mitteilung eingegangen, dass es am Geraer Hauptbahnhof eine Exposion geben werde. Der Bahnhof wurde deswegen zunächst gesperrt, um zu klären, ob eine Gefahr besteht. Kräfte der Bundes- und Landespolizei seien vor Ort, auch ein Sprengstoffspürhund sei angefordert worden. Der Zugverkehr werde dadurch beeinträchtigt, so die Bundespolizei. Deshalb können laut Bundespolizei auch die Züge nicht nach Plan fahren. Einige sind verspätet oder fahren nicht bis zum Geraer Hauptbahnhof, sondern enden schon in Zwötzen. Wie lange die Sperrung dauert, ist vorerst unklar.