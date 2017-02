Karl-Heinz Johannsmeister in seinem Atelier Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Die Delegation unter Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee mit Vertretern von Thüringer Unternehmen und Hochschulen knüpft in Kalifornien derzeit neue Kontakte und vertritt Thüringer Interessen. Während ihrer fünftägigen Reise besuchten sie bisher eine Photonik-Messe, das Silicon Valley, die Elite-Universitäten Berkeley und Stanford - und auch das Anwesen des 87-jährigen Karl-Heinz Johannsmeier. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee nutzte die Chance, um mit dem gebürtigen Thüringer über finanzielle Engagements im Freistaat zu sprechen.



Johannsmeier wuchs in einfachen Verhältnissen auf und kämpfte sich ganz nach oben. Seine Großmutter zog ihn vom siebten Lebensjahr an allein groß. In den letzten Kriegsjahren machte er in den Zeiss-Werken eine Lehre zum Feinmechaniker. Später geriet der junge Mann in die Fänge der Stasi, landete 1955 drei Jahre lang wegen "versuchter Rebublikflucht" im Gefängnis und verließ schließlich 1958 die DDR. Zwei Jahre später wanderte Johannsmeier in die USA aus - arbeitete als Ingenieur, ohne Englisch zu sprechen. Von New York aus zog er nach Kalifornien, arbeitete bei Hewlett Packard in die Entwicklungsabteilung und machte mehrere Erfindungen.