Autofahrer müssen sich ab Montag am Hermsdorfer Kreuz auf der A9 erneut in Geduld üben. Die Bauarbeiten an Thüringens wichtigste Verkehrsader gehen in die zweite Runde. Nach den Bauarbeiten auf der Parallelfahrbahn Richtung Berlin wird nun die Gegenrichtung saniert. Bis Ende September müssen Autofahrer auf der A9 in Richtung München mit Staus rechnen.

Das Hermsdorfer Kreuz aus der Luft - die A9 verläuft "unten". Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk