Hummelshain Schlossdach kann ab Oktober saniert werden

Ab Oktober können die Sanierungsarbeiten am Dach des Neuen Jagdschlosses Hummelshain beginnen. Mehr als 1,5 Millionen Euro wollen Bund und Land dafür und für die Trockenlegung des Mauerwerkes in den kommenden sechs Jahren zur Verfügung stellen. Während seiner Sommertour sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) am Montag das hartnäckige Engagement des Fördervereins. Für das Schloss gebe es Hoffnung, weil "nun Schloss-Eigentümer, Förderverein, Bund und Land in einer einzigartigen Konstellation zusammenarbeiteten", sagte er.

Bodo Ramelow und Rainer Hohberg, Vorsitzender vom Förderverein Schloss Hummelshain, enthüllen eine Bautafel. Bildrechte: MDR/Anke Preller