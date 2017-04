Jagdbergtunnel Jena Polizei schaltet Abstandsmesser zeitweise ab

Die Thüringer Polizei kommt mit dem Auswerten der Abstandsmessungen am Jenaer Jagdbergtunnel nicht mehr hinterher. Den Angaben zufolge stehen lediglich zwei Auswertegeräte zur Verfügung. Der Berg an nicht bearbeiteten Verstößen habe sich deshalb auf rund 8.000 Fälle angehäuft. Für jeden einzelnen Drängler auf der A4 muss sowohl der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug als auch dessen Geschwindigkeit dokumentiert werden. Das kostet mehr Zeit als erwartet.

Gesperrte Einfahrt in den Jagdbergtunnel Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Anfang April haben die Beamten deshalb die Reißleine gezogen. Seit Monatsbeginn werden die Messanlagen immer mal wieder außer Betreib genommen. Diese Zeitfenster würden genutzt, um den Berg an Altfällen nach und nach abzutragen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Erfurt. Zudem sollen demnächst zusätzliche Geräte angeschafft werden.



Offenbar haben sich die Abstandsmessungen an den Tunneleingeängen noch nicht herumgesprochen. Von Oktober 2016 bis März 2017 wurden genau 46.014 Messvorgänge registriert. Besonders häufig gedrängelt wurde am 3. März. Hier wurden 100 Fälle in zwölf Minuten registriert, also acht Vorfälle pro Minute aufgezeichnet.