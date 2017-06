Die Staatsanwaltshaft Gera ermittelt gegen mehrere Angehörige einer Rechtsanwaltskanzlei in Jena. Wie Staatsanwalt Martin Zschächner am Mittwoch mitteilte, stehen sie im Verdacht, im großen Stil Anleger betrogen zu haben, deren Depots in Schieflage geraten waren. Dazu sollen sie sich unter falschen Angaben von mehreren tausend Kapitalanlegern ein Mandat zur Sicherung von Ansprüchen erschlichen haben, obwohl das finanziell sinnlos gewesen sei.

Am Dienstag hatte die Polizei in Thüringen, Sachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hamburg 15 Büros und Wohnungen durchsucht. Einsätze gab es u.a. in Jena, Erfurt, Rudolstadt sowie in den Kreisen Gotha und Weimarer Land. Nach Angaben des Thüringer LKA wurden dabei vier Terabyte Daten und 1.600 Mandantenakten in Papierform sichergestellt. Die Auswertung werde voraussichtlich mehrere Monate dauern. Es gab keine Festnahmen.