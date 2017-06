Die 1953 geborene Schriftstellerin stammt aus der Region Banat in Rumänien. In ihrer Kindheit war sie selbst der Unterdrückung durch das Regime des Diktators Nicolae Ceausescu ausgesetzt. Sie lebt seit 1987 als Schriftstellerin in Berlin und wurde 2009 mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet. In ihren Gedichten, Romanen und Essays setzt sie sich unter anderem mit dem Leben der deutschsprachigen Banatschwaben im einst kommunistischen Rumänien auseinander.