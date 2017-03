Bei Schachtarbeiten in einem privaten Keller in Jena-Kunitz ist ein Silber-Schatz aus dem 18. Jahrhundert gefunden worden. Wie das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um 75 Silbermünzen, die in einem Keramikgefäß im Kellerboden deponiert waren.