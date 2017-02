Fans in Jena wollen ihre Südkurve weiter verteidigen

Der geplante Umzug der Südkurve im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld sorgt für Unmut bei Fans und lokalen Politikern. Sie seien enttäuscht über die Aussagen von Innenminister Holger Poppenhäger (SPD). Ihr Engagement werde in keiner Weise berücksichtigt, sagte ein Sprecher der Bürgerinitiative Südkurve MDR THÜRINGEN.

In einem Schreiben hatte Poppenhäger mitgeteilt, dass die Heim-Fans nach dem Stadionumbau auf jeden Fall die Südkurve verlassen müssten. Der Minister hatte den Umzug mit entsprechenden Sicherheitsanforderungen begründet. Dazu gebe es keine Alternative. Bei seiner Begründung verwies Poppenhäger auf die tragischen Ereignisse bei der Loveparade in Duisburg und auch auf die Anschläge in Berlin. Die Sicherheit der Thüringer stelle die höchste Priorität für die Landesregierung dar.