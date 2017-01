Die Polizei hat sich am Sonntag eine gefährliche Verfolgungsjagd auf der Autobahn 4 geliefert. Ein 33-Jähriger war am Mittag in einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs gewesen und ließ sich nicht anhalten. Er flüchtete mit etwa 180 Kilometern pro Stunde Richtung Dresden. Als sich das Fahrzeug im Jagdbergtunnel bei Jena befand, schloss die Polizei die Schranken an beiden Portalen. Allerdings durchbrach der Fahrer eine Schranke. Auch ein so genannter Stop-Stick konnte ihn nicht aufhalten und beschädigte nur die Frontscheibe. Außerdem beschädigte er zwei Polizeiautos, die ihn aufhalten wollten. Die Polizisten blieben unverletzt.