Jena Tatverdächtiger nach Vergewaltigung einer 60-Jährigen festgenommen

Der sexuelle Überfall auf eine 60-jährige Frau am vergangenen Freitag in Jena ist wahrscheinlich aufgeklärt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein 20-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Er soll die Frau am frühen Freitagmorgen in der Straße des 17. Juni in eine Einfahrt gezerrt und vergewaltigt haben. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen Flüchtling aus Syrien. Am Mittwoch sei er schließlich in einer Asylbewerberunterkunft, die sich nach MDR THÜRINGEN-Informationen in der Nähe des Tatorts befindet, festgenommen worden. Die Polizei kam dem Verdächtigen den Angaben zufolge sowohl durch eigene Ermittlungen als auch durch Hinweisen von Zeugen auf die Spur.