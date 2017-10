Schüler der Montessori-Schule Jena vermessen einen Baum im 100 mal 200 Meter großen Modellwald bei Trockenborn südlich von Stadtroda. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Ende des Unterrichts am anderen Ort sollen die Schüler auch den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen sehen. "Dass es den Klimawandel gibt, weiß inzwischen jedes Kind", erklärt Fernerkundungsexperte Dr. Christian Thiel. Aber wieviel Kohlendioxid dieser Wald speichert und wieviel Kohlendioxid tatsächlich freigesetzt wird, wenn er abgeholzt wird, wissen die Forscher bislang nicht exakt genug. "Für uns ist es wichtig", sagt Dr. Thiel, "für bestimmte Waldtypen und Klimazonen repräsentativ zu bestimmen, wieviel Kohlendioxid im Wald gespeichert ist."



Große Themen wie eine Waldkartierung brauchen viele Köpfe, die sammeln und sortieren. Und die Bürger denken natürlich mit. "Citizen Science verpflichtet uns, unsere Arbeit transparenter zu machen", ergänzt Dr. Carsten Pathe. Für ihn ist Wissenschaft keine Einbahnstraße, in der nur die Wissenschaftler vom Bürger Daten erhalten. Die Schüler fordern die Wissenschaftler auch heraus. Sie stellen Fragen, was Wissenschaftler eigentlich tun.