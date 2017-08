40. Todestag des "King of Rock 'n' Roll" Elvis' Original-Cadillac in Jena

"The King of Rock 'n' Roll" ist seit 40 Jahren tot. Sein goldfarbener 68er Cadillac Eldorado hat überlebt. Ein Oldtimer-Händler zeigt ihn derzeit in Jena - mit Einschussloch am vorderen Kotflügel.