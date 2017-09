Jena Tote in brennender Wohnung gefunden

In Jena ist am Mittwochmorgen in einer brennenden Wohnung eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, war zunächst noch nicht klar, ob das Feuer zum Tod der Frau geführt hat. Auch ihre Identität sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecherin am Morgen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.