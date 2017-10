Der Optikkonzern Carl Zeiss investiert an seinem Gründungsort Jena rund 300 Millionen Euro. Das Geld fließe in einen neuen integrierten Standort, an dem die bisherigen Niederlassungen in Jena zusammengefasst werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zeiss werde dazu von Schott ein 80.000 Quadratmeter großes, heute teilweise ungenutztes Grundstück kaufen und sanieren. Im Jahr 2023 soll das Projekt abgeschlossen sein.