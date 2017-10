Jena EVER Pharma legt Grundstein für Millioneninvestition

Der Arzneimittelhersteller EVER Pharma Jena investiert in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Das Unternehmen legte am Mittwoch in Jena-Lobeda den Grundstein für eine neue Produktionshalle und ein neues Laborgebäude. EVER Pharma investiert dafür nach eigenen Angaben mehr als 100 Millionen Euro.

Das Unternehmen produziert unter anderem Hormonpräparate und Narkosemittel. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Geschäftsführer Ulrich Nütz sagte MDR THÜRINGEN, der Rohbau werde voraussichtlich innerhalb eines Jahres stehen. Im Jahr 2020 soll in der neuen Halle die Produktion starten. In den vergangenen Jahren hat EVER Pharma am Standort Lobeda bereits ein neues Logistikgebäude errichtet.



Zurzeit ist der Sitz des Unternehmens noch in der Innenstadt in der Otto-Schott-Straße. Laut Nütz ist geplant, bis etwa 2025 komplett an den neuen Standort in Lobeda umzuziehen. Ziel sei zudem, die Produktion zu erweitern und die Zahl der Mitarbeiter von derzeit 270 auf 300 steigern. EVER Pharma produziert unter anderem Fertigspritzen, Hormonpräparate und Narkosemittel.