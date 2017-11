Einige der ersten Mieter wohnen heute immer noch in ihren Wohnungen in Lobeda - zum Teil sogar noch mit dem Mietvertrag von 1967. Inzwischen wurde das Viertel saniert und umgestaltet. Damit sich auch in Zukunft Bewohner in Lobeda wohlfühlen, sind weitere Vorhaben geplant. So soll laut Stadtteilbürgermeister Volker Blumentritt beispielsweise ein neuer Spielplatz gebaut werden.