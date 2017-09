Die Stadt Jena sucht europaweit nach einem neuen Betreiber für das Ernst-Abbe-Sportfeld. Bisher ist die Stadt Eigentümerin und Betreiberin der Sportanlage. Wie die Stadtverwaltung MDR THÜRINGEN am Montag mitteilte, ist der Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena an dem Vergabeverfahren nicht beteiligt. Um die Vereinsinteressen in das Verfahren einzubringen, haben die Stadt und der FCC am Montag sogenannte Eckpunktevereinbarungen geschlossen. Diese werden den Vergabeunterlagen als Pachtvertragsangebot an die Bieter beigefügt.

Soll bald umgebaut werden: Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena Bildrechte: IMAGO

Dazu gehören Mindestpachtdauer, Pachtgegenstand , Betreiberleistungen, Pacht- und sonstige Zahlungen des FCC an den Betreiber, Zahlungen des Betreibers an den FCC und die Nutzung des Stadions während der Unmbauphase. Noch nicht alle Eckpunkte sind in der Vereinbarung konkretisiert. Klar ist, das der FCC eine ligaabhängige Pacht zahlen muss. In der 4. Liga werden pro Jahr 100.000 Euro fällig, in der 3. Liga sind es 500.000 Euro und in der 2. Liga 1,5 Millionen Euro. Angestrebt wird eine mehrjährige Pachtdauer und zwar nur für das Stadion. Im Gegenzug muss der Betreiber noch nicht näher festgelegte Vermarktungseinnahmen (z.B. aus Bandenwerbung) an den FCC abführen. Die Nutzung des Stadions während der Umbauphase ist noch nicht geklärt.