Kommunale Kindergärten und Einrichtungen in freier Trägerschaft öffnen am Donnerstag nur verkürzt zwischen 7:30 Uhr und 16:30 Uhr. Normalerweise werden die Kinder zehn bis zwölf Stunden betreut. Da es keine Notbetreuung gibt, müssen Eltern ihre Kinder unter Umständen früher abholen. Initiiert wurde der Protest von den Arbeitsgemeinschaften der Kitas in Jena und Weimar. Die Landeselternvertretung für Kindertagesstätten unterstützt die Aktion. In einer Weimarer Kita hätten die Eltern allerdings auf den Vertrag mit dem Träger der Einrichtung gepocht, weil sie so kurzfristig keinen Betreuer finden konnten.



Vor zwei Wochen hatte sich die Arbeitsgemeinschaft der Kitas mit einem offenen Brief an Thüringer Landtagsabgeordnete gewandt und auf den Personalnotstand hingewiesen. Die Arbeitsgemeinschaft fordert, dass der Personalschlüssel im neuen Kita-Gesetz verändert wird, wenn Kinder bis zu zwölf Stunden in höherer Qualität betreut werden sollen. Der Entwurf wird voraussichtlich am Donnerstag im Landtag beraten. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) äußerte sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter über die Protestaktion. Er schrieb: "Für einen einheitlichen Tarifvertrag bei den Freien Trägern reicht es nicht, aber nun die Kinder und Eltern als Druckmittel einsetzen?"