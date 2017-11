Wie die CDU Thüringen mitteilte, schickt sie damit einen jungen Kandidaten ins Rennen, der die Jenaer Kommunalpolitik seit vielen Jahren sehr gut kennt. Koppe ist verheiratet und Vater eines kleinen Kindes. Er ist nun der zweite Kandidat, der für die kommende Wahl im Frühjahr 2018 feststeht. Mitte Oktober hatte bereits die FDP den Kreis- und Vize-Landesvorsitzenden Thomas Nitzsche zum OB-Kandidat in Jena gekürt. Der promovierte Politikwissenschaftler gehört dem Jenaer Stadtrat ebenfalls seit 2009 an und war schon bei der Oberbürgermeisterwahl 2012 Kandidat der FDP. Ob Amtsinhaber Albrecht Schröter noch einmal für die SPD ins Rennen geht, soll sich auf einer Mitgliederversammlung Anfang nächsten Jahres entscheiden. Auch die Linke und die Grünen wollen noch einen Kandidaten benennen.

Benjamin Koppe will Oberbürgermeister in Jena werden.

Benjamin Koppe will Oberbürgermeister in Jena werden.

Benjamin Koppe will Oberbürgermeister in Jena werden. Bildrechte: CDU Jena

Für die Oberbürgermeisterwahl in Gera steht ein Herausforderer für Amtsinhaberin Viola Hahn fest. So will der ehemalige Finanz-Bürgermeister Norbert Hein im kommenden Jahr gegen Hahn antreten. Hein sagte, er trete als parteiloser Bewerber an. Bis 2013 war er Mitglied der CDU. Seit 2001 arbeitete er unter drei Oberbürgermeistern als Finanzdezernent.