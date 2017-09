Jena Forscher beklagen schleppende Genehmigung von Tierversuchen

Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) Bildrechte: dpa

Die Forscher berufen sich auf die gültige Tierschutz-Versuchstierverordnung. Die Wissenschaftler wandten sich mehrfach an Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) und schrieben im Juni einen Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow. Die etwa 200 Unterzeichner beklagen einen Imageschaden für den Freistaat, verzögerte Promotionen und gefährdete Drittmittelprojekte in zweistelliger Millionenhöhe.



Inzwischen gab es Gespräche zwischen den Forschungseinrichtungen, dem Gesundheitsministerium und dem Landesamt für Verbraucherschutz (TLV). Das TLV begründete die Verzögerungen mit unvollständigen Anträgen, einem erhöhten Arbeitsaufkommen und anderen außerplanmäßigen Verfahren. Vier zusätzliche Arbeitskräfte seien eingestellt worden, heißt es. Damit bearbeiten nun neun Personen die Anträge auf Tierversuche.