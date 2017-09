Jena Kneipenmeile Wagnergasse wieder baggerfrei

Die Bauarbeiten in der Jenaer "Kneipenmeile" Wagnergasse sind beendet. Zwei Monate früher als ursprünglich geplant hat die Baufirma die Straße frisch gepflastert übergeben. Gastronomen und Einzelhändler atmen auf, denn die Kundschaft kann wieder ungehindert durch die teils nur sechs Meter breite Gasse flanieren. Obwohl nicht sehr lang gehört die an den Johannisplatz angrenzende Wagnergasse zu den bekanntesten Straßen der Stadt. Nach der Wende hatte sich hier eine Kneipe nach der anderen angesiedelt. Daher auch der Name "Kneipenmeile". Wohlgemerkt kein "Säuferparadies", sondern ein Ort der gepflegten Gastlichkeit.