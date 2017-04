Trotz Kurs-Höchststand Land will Jenoptik-Millionen nicht einstreichen

Die bm-t ist eine Tochter der Thüringer Aufbaubank (im Bild). Bildrechte: MDR/Heidje Beutel

Die landeseigene Beteiligungsgesellschaft bm-t hatte die Papiere vor knapp sechs Jahren überraschend gekauft. Die Sprecherin der bm-t, Maret Montavon, sagte MDR THÜRINGEN, alle Anlageziele seien "vollumfänglich erreicht" worden. Dennoch verkaufe die bm-t nicht und halte langfristig an der Aktie fest, weil sie für Bankeinlagen derzeit jährliche Strafzinsen in Höhe von 0,4 Prozent zahlen müsse. Außerdem fehle es an Start-Ups und innovativen Unternehmen in die das Geld investiert werden könnte. Schon ohne die Jenoptik-Aktienerlöse stünden aktuell 85 Millionen Euro für entsprechende Investments ungenutzt zur Verfügung. Sie könnten jederzeit abgerufen werden. Montavon sagte, es gebe zwar viele Anträge von Unternehmen und Gründern, aber auch eine hohe Ablehnungsquote. Die Suche nach passenden Investments in Thüringen sei sehr aufwendig.