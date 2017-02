Der Jenaer Technologie-Konzern Jenoptik sieht in der Abschottungspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump keine Gefahr für sein USA-Geschäft. Vorstandschef Michael Mertin sagte am Dienstag bei der Vorstellung der Unternehmensbilanz für 2016, Jenoptik liefere in die Vereinigten Staaten Produkte für die Rüstungsindustrie. Diese Produkte seien so wichtig und schwer ersetzbar, dass das US-Geschäft absehbar nicht in Frage stehe. Zudem würden die Jenoptik-Produkte in Waffensystemen verwendet, die von den USA wiederum an andere Länder weitergegeben werden. Als Beispiele nannte Mertin das Raketenabwehrsystem Patriot, das auch in Israel, Südkorea und Japan eingesetzt werde.