25 Jahre nach ihrer Entfernung soll in Jena die Büste von Karl Marx wieder aufgestellt werden. Dafür hat sich eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Stadtrat ausgesprochen. Jenas Oberbürgermeister Albrecht Schröter (SPD) soll demnach mit der Friedrich-Schiller-Universität darüber reden. Die Hochschule ist Besitzerin der Büste. Laut einem Sprecher ist die Uni zu Gesprächen mit der Stadt bereit. Anders als früher werde eine mögliche Wiederaufstellung der Marx-Büste an keine Bedingungen, wie etwa Sicherheitsvorkehrungen, geknüpft.

Büste von Karl Marx vor dem Universitätshauptgebäude der Universität Jena im Jahr 1978 Bildrechte: dpa

Das Vorhaben ist umstritten. Die im Stadtrat Unterlegenen üben scharfe Kritik. Sie argumentieren, "der Marxismus sei widerlegt". Außerdem habe die Saalestadt nichts mit dem Philosophen zu tun: Marx habe am 15. April 1841 zwar in Jena promoviert - ohne jemals in der Stadt gewesen zu sein. Vor allem aber sei die Büste "Teil der DDR-Propaganda" gewesen; und das Bemühen, die Marx-Büste wieder an ihrem ehemaligen Ost aufzustellen, sei schon mehrmals gescheitert. Zu guter Letzt vor zehn Jahren, zum 190. Geburtstag von Marx. Damals hatte der Kulturausschuss der Stadt dagegen gestimmt, die Büste wieder aufzustellen.



Und dann ist da noch die Uni. Oberbürgermeister Schröter habe bereits zwei Mal mit der Hochschule über die Marx-Büste gesprochen. Nach Worten einer Sprecherin der SPD Stadtratsfraktion, ist Schröter auch ein drittes Mal zu Gesprächen bereit. Der Oberbürgermeister sei nicht der Meinung, dass der Kommunismus ausbrechen werde, wenn die Büste zurückkehrt, sagte die Sprecherin dazu. "Marx ist eine Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts, die die Frage der Gerechtigkeit von einer Seite angepackt hat, wie es andere nicht taten."