Forscher des Leibniz-Instituts für Alternsforschung in Jena haben bei der Suche nach Ursachen für ungewollte Kinderlosigkeit eine neuartige Genmutation entdeckt. Diese steuere die Fruchtbarkeit, sagte Forschungsgruppenleiter Christoph Englert. Die Mutation aktiviere im Eileiter Enzyme, die den Embryo schädigen. Dieser kann sich dadurch nicht in der Gebärmutter einnisten und wird abgestoßen. Liegt keine Genmutation vor, dann würden diese Enzyme erst in der Gebärmutter aktiviert und förderten das Einnisten des Embryos.