Am besten wächst oft das, was kein Garten- oder Parkfreund haben möchte - das Unkraut. Je größer der Garten oder Park, desto schwieriger wird es, dem nicht mit der chemischen Keule, sondern umweltverträglich zu Leibe zu rücken. Die Klassik Stiftung Weimar bekämpft seit März 2017 das Unkraut auf den Parkwegen in Belvedere, Tiefurt und im Ilmpark nicht mit Pflanzenschutzmitteln, sondern umweltgerecht und ohne Chemie mit einem alternativen Verfahren, der sogenannten Heatweed-Methode bzw. Heißwasser-Methode.

"Die Maschine ist so groß wie ein Multicar und in dieser Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr im Einsatz", sagt Christian Lentz. Er ist Referent für Gartendenkmalpflege der Klassik Stiftung. In einer Woche befreit die Maschine alle Wege in den drei großen Parks vom Unkraut.