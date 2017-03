Moderator Claus Kleber: Kleingärtner bieten Gespräch an Bildrechte: dpa

Es geht demnach um die Anmoderation eines Beitrags mit Verweis auf Fremdenfeindlichkeit in Altenburg im "heute journal" am vergangenen Sonnabend. Kleber hatte diesen auch mit den Worten angekündigt: "Reporter notierten damals, dass in Schrebergärten schwarz-weiß-rote Reichsfahnen so präsent sind wie das Schwarz-Rot-Gold der Bundesrepublik."



Für Wolfgang Preuß, den Chef des Kleingärtnerverbands im Altenburger Land, ist "dies eine pauschale Diskriminierung aller Altenburger Kleingärtner". Er empfinde solche Worte als öffentliche Herabwürdigung des Ehrenamts, wird der 71 Jahre alte Preuß von der Zeitung zitiert. Verbreitete Fremdenfeindlichkeit sei den Kleingärtnern fremd. Schon seit März 2015 habe sein Verband das Motto "gemeinsam gärtnern - gemeinsam leben", um bewusst auch Migranten herzlich einzuladen.