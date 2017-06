Das Geheimnis um die kopflose Frauenstatue in Altenburg ist gelüftet. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, gehört die Figur zu einem Denkmal mit mehreren Skulpturen. Bei Nachforschungen zur Geschichte der zwei Meter hohen und etwa dreieinhalb Tonnen schweren Figur wurden vier weitere, ebenfalls kopflose Figuren und diverse Steinteile auf derselben Baustelle entdeckt. Die vermutlich ursprünglichen Barockfiguren sollten vor 100 Jahren allesamt zu einem Denkmal mit sechs Skulpturen für Herzog Ernst I. von Sachsen-Altenburg werden. Denkmalpfleger Jürgen Fröhlich sagte, das Denkmal sei jedoch nie an seinem ursprünglich geplanten Standort am Theaterplatz aufgestellt worden und heute verschollen.